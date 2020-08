Manchmal, beim Zuhören einer gut vorgelesenen Geschichte fragt man sich: Wie geht das? Woran liegt es, wenn ein Text zu "atmen" beginnt und man als Zuhörer vom Alltag abschaltet und völlig in die Geschichte eintaucht?

Anscheinend ist lesen nicht gleich lesen. In diesem Seminar geht es darum, unterschiedliche Wege und Möglichkeiten des Sprechens zu entdecken und auszuprobieren. Dabei werden Grundlagen des Sprechens wie Atmung, Haltung, Artikulation, Betonung und Sprachmelodie vermittelt. Der Kurs bewegt sich in einem weit gesteckten Rahmen und schließt schauspielerische Elemente und Übungen mit ein. Zur Entwicklung und Einübung des Vortrags dienen unterschiedliche Textvorlagen, angefangen beim Nachrichtentext bis hin zu literarischen Texten. Ziel ist eine Umsetzung, die dem jeweiligen Text und der eigenen Persönlichkeit entspricht. Der Experimentierfreude der Kursteilnehmer sind dabei keine Grenzen gesetzt…

Das Seminar richtet sich an alle, die mit dem Vortrag von Texten, beruflich oder privat, zu tun haben; ob Literaturbegeisterte, Vorleser und Vorlesepaten, oder auch freie Mitarbeiter des Hörfunks – wer sich interessiert ist herzlich willkommen!

Besondere Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt.

Die Kursteilnehmer werden gebeten eine Decke oder sonstige Unterlage mitzubringen.

Los geht es am Mittwoch und Donnerstag, 5. und 6. August. Beginn am Mittwoch ist von 9:30 bis 17 Uhr; Donnerstags von 10 bis 15 Uhr, bei der VHS Dinslaken, Friedrich-Ebert-Str. 84.

Infos zur Anmeldung gibt es auf der Homepage der VHS oder telefonisch unter 02064 /41350.