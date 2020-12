Berude-Scott: Wie soll ich wissen...

"Sei wild und frech und wunderbar"

(Zitat vermutlich von Astrid Lindgren)

Übungseinheiten für ein authentischeres,

lebendigeres und freudvolleres Leben

Psychologie muss nichts abgehobenes und

schwieriges sein. Denn die Welt um uns ist bereits kompliziert genug und täglich kommen

neue Dinge, die uns besorgen, verunsichern,

ärgern oder kränken, hinzu.

Ziel dieser Reihe der Heilpraktikerin für Psychotherapie, Nathalie Berude-Scott, ist es, das Augenmerk wieder auf das Wunderbare im Leben

zu lenken. Die Teilnehmenden erhalten Anregungen, den Blick auf die Welt und auf sich

selbst neu auszurichten.

Einfach nachvollziehbare und leicht verständlich erklärte psychologische Erkenntnisse können so in unser tägliches Leben übertragen

werden.

Kursleitung: Nathalie Berude-Scott

Veranstaltungsort: FI Zentralstelle

Teilnahmegebühr: 7,50 €

Jeweils 19.00 –20.45 Uhr (2 UStd.)

Workshop: „Wie soll ich wissen, was ich

denke, bevor ich höre, was ich sage?“

Munteres „drauf los plappern“ mag ja ganz unterhaltsam sein, führt aber selten zum gewünschten

Ziel. Wir befassen uns in dieser Übungseinheit

mit den Vorteilen einer halbwegs durchdachten

Kommunikation. Diese soll authentisch sein und

Friedensdorf Bildungswerk 2021 25

Lebens-Welten

insbesondere unseren Bedürfnissen und Wünschen klar Ausdruck verschaffen.

Viele KommunikationspsychologInnen haben

sich darüber Gedanken gemacht, wir thematisieren an diesem Abend die „best of“.

Dienstag, 19.01.2021

G 21022 E

Workshop: „Man muss die Welt nicht

verstehen – man muss sich nur darin zurechtfinden (A. Einstein)“

Grübeln Sie? Wollen Sie immer gerne wissen

„warum“ und möchten Sie am liebsten alles

verstehen? Unsere kognitiven Fähigkeiten haben uns zu dem gemacht, was wir sind. Doch

wenn sie uns übermannen, immer da sind und

wir vor lauter Denken das Leben vergessen,

dann ist es vielleicht an der Zeit, daran etwas

zu ändern. Gemeinsam suchen wir Wege, um

den kleinen Wundern im Leben wieder Raum

zu geben und um die Freude am Staunen wieder zu entdecken.

Dienstag, 23.02.2021

G 21023 E

Workshop: „Jeder Tag hat sein Licht und

seine Schatten. Wichtig ist es, die kleinen

Glücksmomente wahrzunehmen, die

uns geschenkt werden“

In diesem Workshop suchen wir den Ausgleich

zu all dem Alltagselend, das auf uns einströmt.

Wir hinterfragen unsere eigene Wahrheit über

die Realität und üben ein, das, was geschieht,

immer erst von mehreren Seiten zu betrachten

mit dem Ziel, die Seite daran zu finden, die uns

zuträglich sein kann. Wir sammeln gemeinsam

Ideen, wo das Licht überall versteckt sein kann,

wir tauschen uns aus, wie wir die Sonne zwischen den Wolken finden können.

Dienstag, 23.03.2021

G 21024 E

Workshop: „Ich bin total in mich verliebt!“

So richtig gut wird das Leben erst, wenn wir

aufhören, uns täglich selbst für unsere vermeintlichen Fehltaten und Unzulänglichkeiten

zu beschimpfen. Die schlimmsten kritischen

Stimmen sitzen nämlich nicht in unserer Umgebung, sondern tief verankert in uns drin. Von

dort aus vermiesen Sie uns das Leben jeden Tag

zuverlässig, manchmal so stark, dass wir weder

stolz sein können noch uns freuen können. In

dieser Übungseinheit wollen wir Frieden mit

dem inneren Kritiker schliessen und einen Weg

für ein harmonisches Miteinander finden.

Veranstaltungsort: FI Oberhausen

Dienstag, 04.05.2021

G 21025 E

Workshop: „Lächeln und winken!“

Was tut die Queen, wenn nichts mehr hilft, die

Situation ausweglos erscheint und das Chaos

die Oberhand gewonnen hat? Genau! Lächeln

und Winken.

Die Übungseinheit lehrt professionelle Gleichgültigkeit, die überlebenswichtig sein kann,

wenn nichts mehr zu retten ist. Wir versuchen

herauszufinden, wann der Moment gekommen ist, in dem nur noch Akzeptanz weiterhilft,

da jeder Kampf ein Kampf gegen Windmühlen

sein würde, der anstrengt, aber nicht zu Ziel

führen kann.

26 Friedensdorf Bildungswerk 2021

Lebens-Welten

Die Fähigkeit des kontrollierten und bewussten

Aufgebens kann unser Leben leichter machen.

Veranstaltungsort: FI Oberhausen

Dienstag, 08.06.2021

G 21026 E

Workshop: „Ich bin auch noch da!“

Wir haben früh gelernt, es möglichst allen

Menschen Recht zu machen. Die Bedürfnisse

der anderen stehen oftmals über den eigenen.

Denken wir mal an uns, fürchten wir gleich

zum Egomanen zu werden. Leider bleibt dabei

häufig das schale Gefühl, dass wir zwar immer

an die anderen denken, die es uns aber so gar

nicht lohnen. In dieser Einheit beschäftigen wir

uns mit der Notwendigkeit, seine eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und auch umzusetzen. Wir durchleuten das „schlechte Gewissen“,

das auftritt, wenn wir etwas für uns tun oder für

andere nicht tun und wir entschärfen das ungute Gefühl, das uns beschleicht, wenn wir mal

betont an uns selbst denken.

Dienstag, 07.09.2021

G 21027 E

Workshop: „Beziehung? – Super! Endlich

können wir gemeinsam Probleme lösen,

die wir allein vermutlich gar nicht gehabt

hätten.“

Partnerschaften haben ihren Reiz. Aber sie haben auch ihre Tücken. Dummerweise ist das

Thema „glückliche Beziehung“ nicht durch,

wenn man einmal zusammengefunden hat.

Vielmehr fängt die gemeinsame Arbeit an der

Beziehung dann erst richtig an. Manchmal

schläft sie auch ein... und das Alltagsgrau dominiert die Gefühle und führt zu mangelndem

Wohlbefinden.

In dieser Übungseinheit wollen wir inneren

Abstand nehmen. Vom Grau. Vom täglichen

Wahnsinn, Vom Kleinkrieg. Und wir wollen

Ideen sammeln, wie es leichter und sonniger

werden kann im Alltag mit dem Partner. Zudem haben Sie Gelegenheit zu erkennen, dass

Sie allein vielmehr tun können und viel mehr

Einfluss auf das gemeinsame Wohlergehen haben, als Sie es bisher dachten.

Dienstag, 09.11.2021

G 21028 E