Nach einer Hochzeitsfeier in Venlo weist die Pressestelle des Kreises Wesel in ihrer Pressemitteilung auf ein "Clustergeschehen" in Dinslaken mit mehreren positiven Tests hin.

Am Sonntag, 6. September, fand in Venlo eine Hochzeitsfeier mit über 100 Gästen aus Dinslaken und Duisburg statt. Zwei der Gäste wurden Ende der letzten Woche positiv auf das Corona-Virus getestet, nachdem sie Symptome entwickelt hatten. Nach Bekanntwerden der beiden Fälle und der damit in Verbindung stehenden Hochzeitsfeier hat das Gesundheitsamt des Kreises Wesel umgehend die notwendigen Maßnahmen eingeleitet. Eine Gästeliste wurde angefordert, die Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt ist angelaufen, alle Gäste der Feier wurden nach Möglichkeit bereits kontaktiert.

Der Kreis Wesel testet seit Freitag, 18. September, die bereits erreichten Gäste. Bislang liegen von 17 Gästen mit Wohnsitz im Kreis Wesel positive Testergebnisse vor (13 wohnhaft in Dinslaken, 4 wohnhaft in Moers). Die Tests werden heute und ggf. in den kommenden Tagen fortgeführt. Der Kreis Wesel hat bereits am Freitag alle Gäste der Feier per Allgemeinverfügung unter Quarantäne gestellt. Diese gilt für jeden Gast, bis ein negatives Testergebnis vorliegt.

Da die Hochzeit bereits am Sonntag, 6. September, stattfand und die ersten Infektionen dem Gesundheitsamt erst Ende der letzten Woche bekannt wurden, ist davon auszugehen, dass es bereits zu Infektionsketten gekommen ist. Daher hat die Stadt Dinslaken am Montag, 21. September, den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) aktiviert, der am Montagnachmittag unter Leitung von Bürgermeister Michael Heidinger im Rathaus die aktuelle Lage erörtern wird.

Unter den positiv getesteten Personen befinden sich auch Kinder. Zwei Kinder besuchen die AWO-Kita in der Teerstraße, zwei die Evangelische Kita Lohberg (Martin-Luther-Straße) in Dinslaken. Auch hier hat das Gesundheitsamt des Kreises Wesel unmittelbar nach Bekanntwerden die Kontaktnachverfolgung aufgenommen. Beide Einrichtungen arbeiten mit einem offenen Konzept, so dass sich alle Kinder und Erzieher/innen mischen. Daher bleiben beide Einrichtungen bis zum Ende der Quarantäne geschlossen.

Das Gesundheitsamt hat eine zeitnahe Testung der Kinder organisiert.