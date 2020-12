Elternstart NRW: Schwerpunkt Babyzeichensprache

Vielen jungen Familien fällt es schwer zu verstehen, was ihre Kinder brauchen, was ihnen

fehlt oder was in ihnen vorgeht. Schließlich

können sich Säuglinge nur durch Quengeln

oder Weinen verständlich machen. Durch

Laut- und Babyzeichensprache haben sie die

Chance ihre Bedürfnisse, Gefühle und Gedanken auszudrücken und sich der Umwelt mitzuteilen. Sie ist eine Orientierungshilfe und

gibt ihnen vor allem Sicherheit. Die Laut- und

Babyzeichensprache fördert die sprachliche

Entwicklung, das konzeptionelle Lernen des

Kindes und trägt zur spielerischen Interaktion

mit seiner Umgebung bei. Durch Lieder, Reime,

Finger- und Bewegungsspiele lernen Eltern die

elementaren Bedürfnisse ihres Babys besser

verstehen, erhalten faszinierende Einblicke in

ihre Gedankenwelt und können ihre Entwicklung bewusster erleben.

Kursleitung: Anne Grübner

Veranstaltungsort: Friedensdorf Zentralstelle, Lanterstraße 21, 46539 Dinslaken

Dienstags, 09.00 –10.30 Uhr • (5 x 2 UStd.)

Gebührenfrei

Kurs 1 • 09.02.–09.03.2021 • B 21011 S

Geburtsdaten: Mai – August 2020

Kurs 2 • 13.04.–11.05.2021 • B 21012 S

Geburtsdaten: Juli – Oktober 2020

Kurs 3 • 24.08.–21.09.2021 • B 21013 S

Geburtsdaten: November 2020 – Februar 2021

Kurs 4 • 09.11.–07.12.2021 • B 21014 S

Geburtsdaten: Februar – Mai 2021