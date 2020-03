Ein weiterer bestätigter Fall einer Corona-Infektion wurde im Kreis Wesel gemeldet. Der bestätigte Corona-Fall betrifft jemanden in Moers. Die betroffene Person ist vor Kurzem aus dem Urlaub zurückgekehrt und befindet sich bereits in häuslicher Isolation.

Der Test eines weiteren Verdachtfalls in Wesel muss noch abgewartet werden.

Eins ist klar: Die Epidemie wird nicht den Kreis Wesel auslassen. Daher wird seitens der Landesregierung zu Umsicht aufgerufen.

Absagen von Veranstaltungen wie die folgende werden sich sicher häufen:

"Aufgrund einer Vorgabe der Landesregierung zum Umgang mit dem Corona-Virus an Schulen müssen sämtliche außerunterrichtlichen Veranstaltungen bis zu den Osterferien abgesagt werden", teilt das Gymnasium Voerde mit. Am GV betreffe das den Kulturabend der Abiturienten am 12. März sowie die Veranstaltung Youth on stage. Der Kulturabend der Abituirenten wird am 13. Mai nachgeholt. Für "Youth on stage" wird noch nach einem Nachholtermin gesucht.

Ob der Energy-Run am 22. März auf der Kippe steht

Viele Kindergärten und Schulen fragen sich derweil, ob denn die traditionelle Laufveranstaltung in Din slaken, der Energy-Run stattfinden wird.

Auf der Homepage von Marathon Dinslaken lautet es in roten Lettern:

"Aus aktuellem Anlass, möchten wir darüber informieren, dass wir wegen der momentanen Unsicherheit bezüglich der Corona Infektionen im Austausch mit den zuständigen Ämtern und Behörden stehen."

Sobald eine Entscheidung getroffen werde, will man die Starter über die Homepage informieren.