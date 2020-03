Die Pressestelle Kreis Wesel hat soeben die aktuellen Fallzahlen für den Kreis Wesel herausgegeben. Demnach ist auch das Coronavirus in Dinslaken bei einer Person nachgewiesen worden. Im gesamten Kreis stieg die Zahl auf acht.

Um 13.21 Uhr kamen die neuen Zahlen per Mail. Die Zahl der bestätigten Fälle von Erkrankungen am Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel ist auf 8 gestiegen.



Die Lage stellt sich folgendermaßen dar. In Kamp-Lintfort bleibt es bei dem einen bekannten Fall. In

Moers ist ein dritter (Vortag 2) hinzugekommen. Auch in Neukirchen-Vluyn, Dinslaken, Hamminkeln und Wesel wurden nun je eine Person positiv getestet.

Was nun in Dinslaken zu beachten ist

Die erforderlichen Maßnahmen wurden seitens des Fachdienstes Gesundheitswesen des Kreises Wesel eingeleitet. Derzeit werden für alle Fälle insbesondere die Kontaktpersonen ermittelt und anschließend informiert. Hier sind häusliche Absonderungen - wie bereits oft vorher angekündigt - vorgesehen.

Zu den Krankheitsverläufe heißt es, dass diese sich bisher weitestgehend als unproblematisch darstellen.

Was können die Bürgerinnen und Bürger tun, um sich zu schützen?

Aufgrund der aktuellen Grippesaison sollten ohnehin folgende Hygienemaßnahmen beachtet und eingehalten werden:

• Hustenhygiene (in die Armbeuge husten)

• Nieshygiene

• Regelmäßig gründlich Hände waschen (Richtwert sind 20 Sekunden bei schäumender Seife)

Was soll man bei einem Verdachtsfall auf das Corona-Virus tun?

Nach wie vor gilt: Der erste Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger ist der eigene Hausarzt/die eigene Hausärztin. Allerdings sollte man erst anrufen und die weiteren Schritte telefonisch abklären.

Bürger/innen melden sich jeweils bei der Hotline des MAGS 0211 - 9119 1001