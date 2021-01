Der Fachdienst Erziehungsberatung des Kreises Wesel bietet zusätzlich zu seinem regulären Beratungsangebot in den örtlichen Beratungsstellen eine offene Telefonsprechstunde an. Diese findet freitags in der Zeit von 15 bis 17 Uhr unter Tel. 0281/207-5315 statt und wird von Diplom-Psychologin Silvia Witjes, Psychologische Psychotherapeutin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin durchgeführt.



Hier besteht die Möglichkeit, unmittelbare psychologische Unterstützung bei familiären Problemen zu erhalten. Für viele Familien bedeutet die externe Betreuung durch Kindertageseinrichtungen, Schulen und Offenen Ganztag eine Stabilisierung des Alltags.

Gerade während der Pandemie können durch das Wegbrechen der bisherigen Alltagsroutine und den Verzicht auf soziale Kontakte und Aktivitäten vermehrt problematische oder sogar kritische Situationen entstehen.

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Das Angebot ist für alle Eltern, Familien und junge Erwachsene des Kreises Wesel offen.