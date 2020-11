Wie singt Marius Müller-Westernhagen so schön: "Ich bin wieder hier, in meinem Revier, war nie wirklich weg ...". Allerdings habe ich mich nicht, wie es weiter heißt, versteckt, sondern war ein knappes Jahr lang in Elternzeit.

Seit dem heutigen Freitag hat mich die Arbeitswelt wieder - und sitze ich, wie so viele andere, überwiegend im Home Office und versorge Sie, liebe Leserinnen und Leser, wie gewohnt mit den aktuellen Nachrichten aus Dinslaken, Voerde und Hünxe sowie aus Moers.

Bestimmendes Thema war, ist und bleibt natürlich die Corona-Pandemie. Mit Sicherheit lässt sich aber auch die eine oder andere Geschichte abseits dieser weltweit verbreiteten und gefährlichen Infektionskrankheit finden.

Ich jedenfalls freue mich, erneut in die Tasten hauen zu können!

Bleiben Sie gesund, viele Grüße,

Lisa Peltzer