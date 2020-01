Am Dienstag, 28. Januar, findet um 18.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Voerde eine Informationsveranstaltung für Eltern statt, die Interesse an einer Betreuung ihres Kindes/ihrer Kinder in der neu entstehenden Kindertageseinrichtung in Voerde-Mitte haben. Hierzu laden die Stadt Voerde und die Evangelische Kinderwelt im Kirchenkreis Dinslaken als Träger der neuen Einrichtung ein.

Die Evangelische Kirchengemeinde und die Evangelische Kinderwelt planen gemeinsam mit Unterstützung der Stadt Voerde die Errichtung einer neuen Kita an der Grünstraße. Für die Übergangszeit bis zur Fertigstellung wird eine Betreuung der Kinder in einer Interimskita am Gymnasium sichergestellt. Im Rahmen der Veranstaltung werden die Eltern über das pädagogische Konzept, die Raumplanung der Interimslösung, die Gruppenstruktur und das Aufnahmeverfahren informiert.

Auch die künftige Kita-Leitung wird sich während dieser Veranstaltung vorstellen. Hinzu kommen Informationen zum aktuellen Planungsstand des Bauvorhabens an der Grünstraße. Außerdem besteht an diesem Abend auch die Möglichkeit für Einzelgespräche mit der Evangelischen Kinderwelt.