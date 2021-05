Noch müssen Pandemie-bedingt Veranstaltungen für Gruppen pausieren. Um allen Menschen dennoch ein spannendes Angebot zu machen, Dinslaken in seinen vielen Facetten zu erleben, bietet die Stadt nun mobile Abenteuer und interaktive Guides für Smartphone und Tablet über die Bildungs-App „Actionbound“.

Von der Stabsstelle Nachhaltige Entwicklung, dem Seniorenbüro, der Kinder- und Jugendförderung und dem Museum Voswinckelshof im Stadthistorischen Zentrum wurden dazu verschiedene Touren erstellt. Die Themen und die Zielgruppen sind dabei so vielfältig wie die vier Dienststellen: Bereits online sind die Touren „Virtuell im Museum“, „Dem besonderen Blick auf der Spur: Skulpturenweg Dinslaken“ des Museums Voswinckelshof und „Wie verändert der Klimawandel unsere Stadt?“ der Stabsstelle Nachhaltige Entwicklung. Interessierte können diese nach dem kostenfreien Download der App auf ihr eigenes Gerät schon jetzt direkt starten. Weitere Angebote des Seniorenbüros und der Kinder- und Jugendförderung sind in Arbeit und folgen in Kürze.

Die Stadt Dinslaken wird so auf dem eigenen mobilen Endgerät erlebbar - virtuell oder real, outdoor oder in einer bestimmten Einrichtung, auf eigene Faust oder in einer kleinen Gruppe wie zum Beispiel mit der eigenen Familie oder mit dem besten Freundin oder der besten Freundin.

App bleibt auch nach der Pandemie nachhaltig erhalten

Dieses zeitgemäße und flexibel einsetzbare Bildungsangebot wird auch nach der Pandemie nachhaltig erhalten bleiben und die Stadt Dinslaken als Erlebnisort digital für alle Altersgruppen erschließen.

Im AppStore oder bei GooglePlay können Interessierte „Actionbound“ kostenfrei herunterladen, danach müssen sie einfach nach „Dinslaken“ suchen und veröffentlichte „Bounds“ anzeigen lassen.