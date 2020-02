Auch am Wochenende soll es wieder windig werden, das könnte die Veranstalter im Karneval beunruhigen. Schon machen Gerüchte die Runde, dass der Karnevalszug 2020 in Voerde, am Sonntag ab 11.11 Uhr auf dem Marktplatz, eventuell abgesagt werden könnte.

von Harald Landgraf

Das kann aber Ralf Rieser, Sprecher des 1. Voerder Karnevalsverein 1972 e.V. (VKV), entkräften: "Der Zug wird stattfinden." Wenn das so bleibe, bei Windstärke 8 und Windgeschwindigkeiten bis 60 Stundenkilometern sehe er keine Gefahr. "Aufbauten und Pavillons müssten festgemacht werden." Das wäre das einzige Problem, das er sehe.

Sicherheitsleitung entscheidet im Zweifel noch am Sonntag in Voerde

"Ansonsten ist es so, dass die Sicherheitsleitung am Sonntagmorgen vor Ort noch entscheiden kann." Der Leitung gehören die Feuerwehr, Ordnungsamt, Polizei , DRK und der VKV an. Dafür müssten sich aber die Aussichten verschlechtern.

Motto ist übrigens : Ist beim VKV auch vieles neu - unserem Karneval bleiben wir ewig treu!Traditionell startet der Zug am Awo-Seniorenzentrum und wird an der Ringstraße aufgelöst.