Die Minijob-Broschüre "Minijob - da ist mehr für Sie drin!" wurde überarbeitet und auf der Internetseite der Stadtverwaltung veröffentlicht. Dort sind alle aktuellen und rechtlichen Informationen zum Minijob zu finden.

7,4 Millionen Beschäftigte arbeiten in Deutschland in einem Minijob. 2/3 von ihnen sind Frauen, der überwiegende Teil arbeitet sogar ausschließlich im Minijob. In der Coronakrise wurden viele Minijobs von jetzt auf gleich aufgelöst. Die Minijobzentrale gibt einen Rückgang von 13 % an, die verloren gegangen sind und dies ohne die Möglichkeit Arbeitslosengeld zu beziehen. Dies betrifft im besonderem Maße Frauen. Mit möglichen Öffnungen des Einzelhandels, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben werden wahrscheinlich wieder sogenannte Minijobs angeboten.

Die Broschüre geht auf Chancen und Risiken dieser Minijobs ein und informiert über arbeits-, sozial- und steuerrechtliche Regelungen.

Die Minijob-Broschüre ist auf der Homepage in zwei Versionen - erstmalig auch in leichter Sprache - zu finden.

Hier der Link: https://www.dinslaken.de/de/aktuelles/gleichberechtigung-3863141/