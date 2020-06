Die Geschäftsführung und der Betriebsrat der Metallwerk Dinslaken GmbH & Co. KG (MWD) haben sich im Zuge der Stilllegung des Betriebs nach sechs Wochen Verhandlungen auf einen Sozialplan geeinigt.

Der Sozialplan soll die wirtschaftlichen Nachteile abmildern, die 38 Beschäftigten durch die nicht mehr abwendbare Stilllegung des Betriebs an der Thyssenstraße entstehen. Außerdem haben sich die Geschäftsführung und die Gesellschafter von MWD persönlich für die fünf Auszubildenden stark gemacht. Vier können ihre Lehre noch beenden, ein Auszubildender wird in einem Unternehmen in der Region übernommen.

Auch wegen Corona war die Zinkhütte ins Straucheln gekommen.