Vereinzelt haben die Stadt Dinslaken Anfragen erreicht, die Infektionszahlen stadtteilbezogen auszuwerten. Dazu möchte die Stadt Stellung nehmen.

„Die regelmäßige Übersicht der Quarantäne-Anordnungen könnte man zwar in die Postleitzahlen-Bereiche aufteilen, aber dadurch würden wir gerade bei den pro Tag doch relativ geringen Neuinfektionen keine Erkenntnisgewinne haben“, erläutert Dinslakens Bürgermeisterin Michaela Eislöffel. „Wir würden sogar riskieren, dass in unserer verhältnismäßig kleinen Stadt bei geringen Fallmengen Rückschlüsse auf einzelne Menschen gezogen werden könnten. Das wollen wir definitiv nicht. Wir wollen keine Stigmatisierung. Corona kann uns alle treffen.“

Regelmäßig veröffentlicht die Stadt Dinslaken eine eigene Auswertung der 7-Tage-Inzidenz. Rechtlich vorgeschrieben wird die Ermittlung dieses Wertes eigentlich nur auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte. Die Stadt Dinslaken hatte sich aber entschieden, die Inzidenz auch stadtweit zu erheben und darüber zu informieren.

Infektionen verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet

Die städtische Ordnungsbehörde erhält vom zuständigen Kreis Wesel seit einigen Wochen eine Übersicht, welche Personen an Corona erkrankt sind und wo Quarantäneanordnungen bestehen. „Wenn man diese Übersicht regelmäßig verfolgt, erkennt man, dass sich Infektionen über das gesamte Stadtgebiet verteilen“, erklärt Marcus Jungbauer, Leiter des städtischen Fachdienstes „Allgemeine Ordnung, Gewerbe, Verkehr“. „Nicht erkennen kann man daraus natürlich, wo sich die Betroffenen mit Corona infiziert haben – in einem anderen Stadtteil, in einer anderen Stadt, bei der Arbeit oder in der Freizeit.“

Erkannte Clusterbildungen in Dinslaken und den anderen kreisangehörigen Städten werden durch das Kreisgesundheitsamt bekanntgegeben. Dieses informiert, wenn Einrichtungen in besonderem Maße von Infektionen und deren Auswirkungen betroffen sind, und leitet die notwendigen Schritte ein. Um einer Verbreitung des Virus entgegenzuwirken, sollte jeder Mensch die bekannten Vorsichtsmaßnahmen sowie die Abstands- und Hygieneregeln beachten

