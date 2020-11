Die zwei Handlettering-Kurse im Dinslakener Stadtarchiv am Samstag, 7. November, müssen in Präsenzform aufgrund der aktuellen Corona-Lage ausfallen. Für die Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren werden dafür „Kultur-Care-Pakete“ für zu Hause gepackt.



Dozentin Jess Geiger und Stadtarchiv-Leiterin Gisela Marzin stellen gerade die Pakete mit allem, was man für das Handlettering zu Hause benötigt, zusammen. Beim Handlettering experimentiert man mit verschiedenen Schreibstilen und Materialien, gestaltet Texte mit dekorativen Buchstaben und Schmuckelementen. Neben Material sind auch die Anleitungen für die Umsetzung enthalten. Wer Interesse hat, kann sich noch sein Set Handlettering sichern. Das gilt auch für alle, die noch nicht zum Kurs angemeldet waren.

Im Fachdienst Kultur der Dinslakener Stadtverwaltung freut man sich, dass aus dem Fördertopf Kulturrucksack NRW auch solche Angebote finanziert werden. Die Kinder können kreativ werden und es gibt ein gutes Alternativ-Angebot für die bereits angemeldeten Kinder.Wer Lust hat, Handlettering zu Hause auszuprobieren und zwischen 10 und 14 Jahren alt ist, kann sich beim Team der Stadtverwaltung per E-Mail an kultur@dinslaken.de ein kostenloses Kultur-Care-Paket sichern. Dieses kann dann nach Absprache beim Dinslakener Stadtarchiv abgeholt werden. Das Packen nimmt ein wenig Zeit in Anspruch. Im Laufe des Novembers werden die Sets wohl fertig sein.