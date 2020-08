Nachdem Coronafälle an einigen Schulen im Kreis Wesel gemeldet worden waren, ist nun auch die Freie Waldorfschule Dinslaken mit von der Partie. Die Pressestelle Kreis Wesel meldet einen Coronafall bei einer Lehrkraft.

Nach der Testung am Freitag, 14. August, wurde eine Lehrkraft der Freien Waldorfschule Dinslaken auf das Corona-Virus getestet. Der Befund wurde am Montag, 17. August, übermittelt. Gesundheitsamt und Schulleitung haben unmittelbar weitere Maßnahmen eingeleitet. Die Lehrkraft wies keine Symptome auf, sondern machte vom Angebot des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales einer freiwilligen Testung für Lehrkräfte und Erzieher Gebrauch.

An der Freien Waldorfschule in Dinslaken wurden und werden die Vorgaben des Hygienekonzepts streng befolgt. Auch bei einer Lehrerkonferenz am 12. August wurden die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten. Aus diesem Grund läuft in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Wesel der reguläre Schulbetrieb weiter. Die Lehrkraft befindet sich in Quarantäne. Weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich.

7-Tage-Inzidenz bei 10,7

Die Inzidenz für 7 Tage ist indes im Kreis Wesel wieder zurückgegangen. Zwar waren am vergangenen WE 36 Infektionsfälle verzeichnet worden, allerdings die folgenden Tage nur ein Fall mit Stand vom Mittwoch. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt damit bei 10,7.