Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Werte leben – Vielfalt erleben“ bietet die Stadt Dinslaken einen kostenlosen Workshop für Jugendliche ab 14 Jahren an. Am Samstag, 6. November, geht es um das Thema „Hate Speech & Fake News – Was sollte ich darüber wissen?“.

Referent Hans-Peter Dürhager von der Amadeo-Antonio-Stiftung bietet dazu jede Menge Infos von 14 bis 17 Uhr im ND-Jugendzentrum in der Beethovenstraße 6. Auf viele Fragen werden die Jugendlichen im Workshop interaktiv Antworten finden und Bezug auf aktuelle Ereignisse nehmen.

Für Fragen steht Ines Noy aus dem Fachdienst Kinder- und Jugendförderung der Stadtverwaltung zur Verfügung. Per Telefon ist sie erreichbar unter 02064/66407.

Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine kurze Nachricht mit Namen per E-Mail an ines.noy@dinslaken.de. Der Workshop wird unterstützt durch das NRW-Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration.