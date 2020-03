Inzwischen zählt der Kreis Wesel 26 Coronafälle, darunter drei in Dinslaken und fünf in Hünxe. Voerde ist bisher noch nicht betroffen. Bürger fragen sich nun, ob sie eventuell auf der gleichen Veranstaltung waren wie die Betroffenen und wie sie erfahren, ob sie auch in Quarantäne müssen. Wir hakten nach.

Die Pressestelle Kreis Wesel beantwortete diesbezüglich unsere Anfrage. Wieviele Menschen von der häuslichen Isolation betroffen seien, könne nicht genau gesagt werden: "Aufgrund der äußerst hohen Fluktuation sowohl bei Kontaktpersonen als auch Verdachtsfällen, das sind die Menschen, die jeweils von häuslicher Isolation betroffen sind, werden diese Zahlen nicht in der Liste abgebildet", heißt es.

Auch könne man sich zu einzelnen Fällen nicht äußern.

Klar sei aber, so teilt Pressesprecherin Anja Schulte mit: "Wenn es Fälle gibt, bei denen Einrichtungen des öffentlichen Lebens (z.B. Schulen, o.Ä.) unmittelbar betroffen sind, informieren wir hierüber gesondert."

Heißt: Wenn man nichts hört, ist soweit alles beim alten.

Werde ich als Kontaktperson benachrichtigt

Coronafälle im Kreis Wesel

Foto: Tabelle der Pressestelle Kreis Wesel

hochgeladen von Lokalkompass Dinslaken-Voerde-Hünxe



Der Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel ermittele bei jedem Infektionsfall zusammen mit dem Infizierten die Kontaktpersonen und informiert diese.

So lange eine direkte Kontaktaufnahme durch den Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel ausbleibe, bestehe bei Bürger/innen des Kreises Wesel keine Veranlassung, etwas an ihrem Verhalten zu ändern.

Wie kaufe ich ein, wenn ich in Quarantäne bin

Außerdem wollten wir wissen, wie Menschen, die niemanden haben, der für sie einkauft, versorgt werden.

Dazu sagt die Pressestelle des Kreises Wesel: "Der Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel klärt in jedem Einzelfall häuslicher Quarantäne ab, wie die Menschen versorgt werden, z.B. ob Verwandte/Freunde/Nachbarn für sie einkaufen und die Einkäufe dann vor der Haustür abstellen. Falls hier entsprechender Handlungsbedarf im Einzelfall entsteht, wird eine individuelle Lösung gefunden."