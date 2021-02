Um die Corona-Pandemie auch im Kreis Wesel einzudämmen und besonders die ältere Bevölkerung zu schützen, werden aktuell die über 80-jährigen zur Impfung ins Impfzentrum Wesel eingeladen.

Nun wollen die Grünen im Kreistag die Bürger, die 80 Jahre und älter und in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, unterstützen, das Impfzentrum in der Niederrheinhalle in Wesel besser zu erreichen.

Nach Einschätzung des Fraktionsvorsitzenden Hubert Kück, ist „die gesamte Durchführung der Impfungen in den Impfzentren, angefangen von der unzumutbaren Anmeldung, den langen Warteschlangen und dem nicht organisierten Transport eine einzige Katastrophe. Gerade der Umgang mit den Ü80-jährigen zeugt von einer unverfrorenen Arroganz der Verantwortlichen in Berlin, Düsseldorf und bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Dies alles gepaart mit einer bürokratischen Blindheit ist aus unserer Sicht nicht zu überbieten. Und wenn dann noch der Gesundheitsminister am Wochenende im Fernsehen tönt, dass Ehrenamtliche, Verwandte und Freunde für den Transport der älteren Menschen sorgen sollten, dann ist das schon gelinde gesagt ziemlich frech.“

Fahrt zum Impfzentrum Wesel im zweitgrößten Flächenkreis des Landes eine nicht zumutbare Weltreise

Für ältere, mobilitätseingeschränkte Menschen sei die Fahrt zum Impfzentrum Wesel im zweitgrößten Flächenkreis des Landes eine nicht zumutbare Weltreise. Kück erinnert daran, dass es nun dringend geboten sei, die anhaltende Covid-19-Pandemie einzudämmen und besonders die ältere Bevölkerung zu schützen, zumal auch im Kreisgebiet Wesel die über 80-jährigen Menschen zu Schutzimpfungen im Impfzentrum eingeladen wurden. Dieses läge aber für viele ältere, mobilitätseingeschränkte Menschen in den kreisangehörigen Städten abseits einer Buslinie. Deshalb müsse man zusätzliche, unbürokratisch nutzbare Fahrtmöglichkeiten für diese Zielgruppe schaffen.

Kück weist darauf hin, dass zum Beispiel im Kreis Borken zwei Taxi-Bus-Linien eingerichtet wurden. Um die Nutzung von Bus und Bahn zu erleichtern, bieten Verkehrsunternehmen allen Personen über 80 Jahre eine kostenlose Fahrt zum Impfzentrum und wieder zurück an. Als Fahrtberechtigung diene ein Personalausweis und die Terminbestätigung des Impfzentrums, mit dem die Impfwilligen ihr Alter und den Termin nachweisen könnten. Auch dürfe eine weitere Person die über 80-Jährigen kostenlos begleiten. Das Alter der Begleitperson spiele dabei keine Rolle.

Beitrag zur Pandemie-Bewältigung

„Mit einem solchen unbürokratischen Bus-Angebot würde der Kreis Wesel einen Beitrag zur Pandemie-Bewältigung für die besonders gefährdete Altersgruppe leisten und so das Fehlen eines zweiten Impfzentrums zumindest ansatzweise kompensieren. Was im Kreis Borken funktioniert, muss auch bei uns rasch umzusetzen sein“, so Kück.

Aus diesem Grund haben die Grünen für die nächste Sitzung des Verkehrs- und Gesundheitsausschusses einen entsprechenden Antrag gestellt. Darin fordern sie, dass die Weseler Kreisverwaltung der Politik bis zur Kreistagssitzung Ende März ein Angebot für ein Taxi-Bus-System zur Entscheidung vorlegen soll.