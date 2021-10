Mit viel Liebe zum Detail bietet der Hiesfelder Mühlenverein in Zusammenarbeit mit dem Agenda-Büro der Stadt Dinslaken in diesem Jahr einen Erlebnistag am Mühlenmuseum in Hiesfeld. Kinder ab 8 Jahre können, mit Unterstützung durch den Mühlenverein Hiesfeld, mit einer Handgetreidemühle Korn mahlen und erforschen, wie der Reibestein der Mühle diese Arbeit erledigt.

Im Steinbackofen werden eigene Brote und Pizzen gebacken. Diese können die Kinder am Ende des Tages mit nach Hause nehmen. Zwischen den Arbeitsgängen bleibt ganz viel Zeit, um das Team des Mühlenvereins auszufragen und im Museum alles rund um Wind- und Wassermühlen zu erfahren. Angeboten wird der Erlebnistag am Montag, den 11. Oktober, von 10 bis 15 Uhr im Mühlenmuseum. Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro. Anmeldungen sind möglich unter www.dinslaken.de/kifeta.

Eine Woche später – am 18. Oktober – steht dann der Besuch eines Biotops in Wesel auf dem Herbstferienprogramm. Interessierte Kinder ab 8 Jahre können bei dem Ausflug unter Anleitung einer Expertin, Pflanzen und Tiere im Biotop erkunden. Im Anschluss wird im Gewächshaus aus Naturmaterialien gebastelt. Die Tour dauert von 14.30 bis 18 Uhr. Treffpunkt ist am 18. Oktober im Burginnenhof des Dinslakener Rathauses. Warme Kleidung wird empfohlen. Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro. Anmeldungen sind möglich unter www.dinslaken.de/kifeta.