Unser Reiseziel: Eisenach, Dresden und Umgebung, Weimar



Obwohl die Wiedervereinigung schon 30 Jahre her ist, ist uns das das Land jenseits der ehemaligen Grenze noch nahezu unbekannt. So entschieden wir uns im letzten Jahr für eine Tour nach Dresden und Umgebung. Das Wetter war fantastisch und so wurde auch unsere Reise.

Stationen: Die Wartburg, Dresden, Schloss Pillnitz, die Sächsische Schweiz, Schloss Moritzburg, Porzellanmanufaktur Meissen und ein "Hallo-Sagen" bei den Herren Goethe und Schiller in Weimar



Wir bekamen eine Ahnung von der Wartburg oberhalb Eisenachs, von der schon im Geschichtsunterricht die Rede war, von Dresden und Umgebung und dem allgegenwärtigen August dem Starken, einigen seiner „Lustschlösser“ und der Porzellanmanufaktur Meissen.

Viel Geschichte und imposante Architektur



Wir vertieften dabei unsere Geschichtskenntnisse, bewunderten imposante Architektur und guckten mal nach rechts oder links, was uns sonst noch interessant erschien. Auch besuchten wir den "Schönsten Milchladen der Welt", in dem Fotografieren leider verboten war.

Fazit



Die Gegend ist viel mehr Wert als eine 5-Tage-Reise. Wir mussten in der Kürze der Zeit sehr viel unbeachtet lassen.

Vielleicht machen meine Fotos Lust auf eine Fahrt dorthin, wenn die Reisesperre aufgehoben ist. Viel Spaß beim Blättern in meinem Reisealbum. Die Bildunterschriften ergänzen meinen kleinen Bericht hier.