Derzeit findet bundesweit die Faire Woche statt. Sie steht unter dem Motto „Zukunft fair gestalten – #fairhandeln für Menschenrechte weltweit“ und befasst sich mit menschenwürdigen Arbeitsbedingungen.

Die Dinslakener Stadtverwaltung hat mit der App „Actionbound“ eine interaktive Rallye für Smartphone und Tablet erstellt. Damit können die Bürgerinnen und Bürger den 17 Zielen der Nachhaltigen Entwicklung und ihrer Umsetzung in Dinslaken nachgehen. Der Actionbound ermöglicht es, auf eigene Faust oder in kleinen Gruppen herauszufinden, was und wo in Dinslaken schon bewusst, sozial und nachhaltig gehandelt wird. Die App kann man kostenfrei im App Store und bei Google Play herunterladen.

Entwickelt worden ist die Rallye durch die städtische Stabsstelle Nachhaltige Entwicklung. Diese wird am Freitag, den 17. September, auch mit einem Infostand auf dem Feierabendmarkt vertreten sein. Der Feierabendmarkt auf dem Dinslakener Altmarkt beginnt um 16 Uhr.