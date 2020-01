Die Leistungsmannschaften des Schwimm-Club Dinslaken starteten beim Langstreckenmeeting in Mönchengladbach in das neue Wettkampfjahr. Am Ende standen beim 9 Podiumsplätze in der SCD-Bilanz.

Erfolgreichster Dinslakener war Jannes Abele (JG 2009) mit Gold über 200m Schmetterling, Silber über 100m Schmetterling und Bronze über 200m Lagen. Sein Bruder Jooris (JG 2006) schwamm über 400m Freistil und 200m Lagen jeweils auf den dritten Platz.

Die weiteren Medaillen für den SCD holten Leo Brozulat (JG 2005, 3. Platz 100m Schmetterling), Gina Förster (JG 2005, 1. Platz 100m Rücken), Jan Hendrik Overlöper (JG 2003, jeweils 2. Platz 200m Brust und 100m Schmetterling), Megan Rose Palm (JG 2008, 2. Platz 200m Rücken und 3. Platz 100m Rücken) und Tobias Wennemann (JG 2009, 1. Platz 100m Rücken und 3. Platz 400m Freistil)