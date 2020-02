„Heiße Phase“ bei den vier Jazz & Modern/Contemporary Dance-Turnierformationen des Tanzsportvereins Kastell Dinslaken:

Als erstes ging Aliento in der Verbandsliga ins Rennen. In Dorsten starteten die Dinslakenerinnen, die im letzten Jahr aus der Oberliga abgestiegen waren, mit Trainerin Leonie Scheer voll motiviert in das neue Tanzjahr, überzeugten das Wertungsgericht und holten sich am Ende mit Platz 3 die Bronzemedaille - eine gute Basis in der Liga, die am 15. März in Haltern weitergeht. Die anderen drei Formationen des TSV Kastell stehen bereits in den Startlöchern: Am 7. März startet in Brühl zuerst Sunshine in die Jugendverbandsliga, anschließend Madley in die 2. Bundesliga. Am 22. März fängt das Wettkampfjahr in der Kinderliga für Maravilla in Ibbenbüren an.