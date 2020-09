Beim Auftakt zum Stadtradeln waren zahlreiche Mitglieder des ADFC und interessierte Voerder mit ihrem Zweirad dabei. Schließlich geht es auch in diesem Jahr wieder darum, bis in den Oktober hinein zahlreiche Kilometer zu sammeln. Jeder Kilometer mit dem Rad, ist einer weniger mit dem Auto - und somit ein guter Beitrag für die Umwelt. Auch andere Städte beteiligen sich an der Aktion Stadtradeln und jeder kann mitmachen und sich auf der Seite stadtradeln.de online informieren.

Foto: Henkemeyer