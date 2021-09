Zu ungewohnt früher Zeit werden die Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften (DKM) vom 23. bis 26. September in Wuppertal, der erste nationale Wettkampfhöhepunkt im Schwimmen, sein. Evelin Edel (Jg. 2003) wird in der Wuppertaler Schwimmoper über ihre beiden Paradestrecken 800- und 1500-Meter Freistil starten.

Ein weiterer Erfolg für die junge Schwimmerin vom TV Jahn Hiesfeld und ihrer Trainerin Nelli Edel. Ab heute sind in der „Schwimmoper“ insgesamt 332 Aktive aus 91 Vereinen am Start, darunter auch einige Olympiateilnehmer. Der erste Start von Evelin wird der 800 Meter Freistil sein. Über 1500 Meter Freistil hat sie am Samstag aufgrund ihrer hervorragenden Qualifikationszeiten sogar die schnellste Meldezeit. Die Vorbereitung gestalteten sich aufgrund der Bädersituation schwierig. Aber sowohl ihre Mutter und Trainerin Nelli Edel als auch Abteilungsleiter Karl-Heinz vorm Walde sind erfreut über die erneute Qualifikation.