Der TV Bruckhausen zählt zu den größten Breitensport Vereinen im Kreis Wesel. Über 2.100 Mitglieder betreiben Hobby-, Breiten- und Leistungssport. Hierzu gehören Tennis, Surfen, Tischtennis, Trampolin und Schach. Weiterhin fungiert der TV Bruckhausen als Betreiber des Strandbades Tenderingssee.

Kontinuität, Spaß am Vereinsleben, Ehrenamt und gesellschaftliches Engagement sind nur einige der Schlagwörter, die auf den Verein zutreffen. Kein Wunder also, dass Martin Okruta-Römer seit über 30 Jahren Mitglied ist. Im Verein hat er auch seine jetzige Ehefrau kennen gelernt, mit der er zwei Kinder hat, die ebenfalls wie auch die Großeltern Mitglieder im Verein sind. Der 43jährige Bankkaufmann hat im Verein selbst über 30 Jahre aktiv Tischtennis bis zur Bezirksliga gespielt. Er ist seit 2003 bis heute Kassenwart des Vereins. Im Jahr 2015 trat er die Nachfolge von Gottfried Benninghoff, der mittlerweile Ehrenvorsitzender ist, als 1. Vorsitzender an. „Für beide Ehrenämter hat man mich seinerzeit angesprochen, ob ich wohl Nachfolger werden würde. Das war für mich Ehrensache.“ teilt Okruta-Römer mit. „Für beide Ämter kommen schon ein paar Stündchen in der Woche zusammen.“ schmunzelt er. Das soll sich ändern. Martin Okruta-Römer möchte etwas kürzertreten, mehr Zeit für die Familie haben. Auch beruflich stehen im Bankensektor Herausforderungen an, wo Okruta-Römer‘s volle Energie gebraucht wird. „So einen Verein zu führen fordert seinen Tribut.“ Daher hat er sich in einem offenen Brief, veröffentlicht auf der Homepage des Vereins an die Mitglieder gewandt. „In Corona-Zeiten habe ich die Zeit genutzt über meine Tätigkeit im Vorstand nachzudenken. Ich bin seit sechs Jahren 1. Vorsitzender und seit über 18 Jahren Kassenwart des Vereins. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen welches mir entgegengebracht wird und ich habe viel Spaß an meiner Arbeit. Natürlich gab es in den letzten Jahren einige Herausforderungen oder unerfreuliche Dinge, aber ich kann behaupten, dass wir insgesamt einen sehr guten Job gemacht haben. Das zeigt auch der Zuwachs bei den Mitgliedern.

Ich habe mich schweren Herzens dafür entschieden, bei der anstehenden Wahl zum 1. Vorsitzenden nicht mehr anzutreten und jemand anderem die Chance zu geben, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Als Kassenwart bleibe ich dem TVB natürlich erhalten. Ich habe dem Vorstand meine Entscheidung bereits vor einigen Wochen mitgeteilt und wir haben bereits in den letzten persönlichen und virtuellen Sitzungen über Lösungsmöglichkeiten nachgedacht. So haben wir es meistens im Vorstand gehandhabt, dass bei Ausscheiden eines Amtsträgers vorab über mögliche Nachfolger nachgedacht wurde und keiner seinen Posten verlassen hat und dadurch eine Position vakant blieb. Alternativ wurde diese Funktion kommissarisch übernommen.“

Gespräche laufen

Es wurden bereits Gespräche innerhalb des Vorstandes mit Kandidaten geführt. Spruchreif ist jedoch noch nichts. „Wir werden natürlich nicht der Mitgliederversammlung vorgreifen. Dort wird jeder Interessent die Chance bekommen sich zur Wahl zu stellen.“ erzählt Okruta-Römer.

Verständnis zeigt der 2. Vorsitzende, Bauunternehmer Thomas Marohn: „Seit 1980 bin ich Mitglied im TVB, 2002 wurde ich Vorstandsmitglied als Technischer Leiter. 2015 habe ich zusätzlich das Amt des 2. Vorsitzenden übernommen. In der gesamten gemeinsamen Vorstandsarbeit war das Verhältnis immer persönlich, vertrauensvoll und mit einem hohen Maß an Professionalität verbunden.“

Info über den TV Bruckhausen

unter der Homepage: www.tvbruckhausen.de

Info zum Strandbad Tenderingssee

Es liegt zwischen Dinslaken und Voerde. Nur einen Steinwurf von der B8 entfernt und doch mitten im Grünen. Das Bad bietet neben einer Reihe von Sportmöglichkeiten wie etwa Beachvolleyball, Beachsoccer, Beachhandball, Stand up Paddling, Sporttauchen und Yoga auch die Möglichkeit, einfach mal die Seele baumeln zu lassen. 150.000.m² Badebucht sorgen dafür, dass auch beim Schwimmen jeder genug Platz findet. Die Wasserqualität des Tenderingssees ist ausgezeichnet, wird monatlich getestet und erreichte in den letzten 6 Jahren ausnahmslos die höchste Qualitätsstufe!