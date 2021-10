Am Wochenende, 30. und 31. Oktober, von 14 bis 17.30 Uhr können Mädchen im Alter von 8 bis 10 Jahren etwas über ihre Stärken erfahren, NEIN – Sagen und Grenzen setzen. Der gezielte Einsatz der Stimme und effektive, leicht erlernbare Selbstverteidigungstechniken werden vermittelt und geübt.

Im Rollenspiel werden Situationen aus dem Alltag der Mädchen aufgegriffen und neue Handlungsmöglichkeiten erprobt. Ziel des Kurses ist es, den Mädchen ein positives Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu vermitteln. Lachen und Spaß sollen aber auch nicht zu kurz kommen. In Zusammenarbeit mit Astrid Rüther, Trainerin für Selbstbehauptung und Selbstverteidigung, bietet die AWO Anlaufstelle gegen sexuelle Gewalt dieses Wochenende an. Dieser Kurs wird gefördert durch die Stadt Dinslaken und kann daher für die Teilnehmerinnen kostenlos angeboten werden. Anmeldung und weitere Informationen unter Tel. 02064/621850 sowie per Mail an asm@awo-kv-wesel.de.