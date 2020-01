MTV Rheinwacht gibt wichtige Punkte aus der Hand

Im Kellerduell hatte der MTV Rheinwacht Dinslaken zum Ende hin seine Schwierigkeiten gegen die HSG Siebengebirge und musste das Spiel mit 22:23 verloren geben. Schade eigentlich, denn es wäre ein wichtiger Zweier gegen ein Team in Schlagdistanz gewesen. Zur Pause führten die Dinslakener noch 10:7 und zwischenzeitlich konnten sie ihren Vorsprung auf fünf Punkte ausbauen - was insgesamt an die EM-Partie Deutschland gegen Kroatien erinnert.

Nun wird es schwer für den hiesigen Regionalligisten, der das Tabellenende hält. Nächste Chance zu einem Sieg besteht beim kommenden Heimspiel am Sonntag um 11.15 Uhr gegen den Tabellenzwölften TV Jahn Köln-Wahn.