Die SGP Oberlohberg ist im Stadtteil tief verankert und fest verwurzelt. Bereits seit dem Jahr 1957 gibt es die Sportgemeinschaft Lohberg, Vorgänger der SGP Oberlohberg.

1984 wird der Name des Vereins in SG Pestalozzidorf Oberlohberg geändert, um Verwechselungen mit dem VfB Lohberg zu vermeiden. Der Name stammt vom Pestalozzidorf aus Dinslaken-Hiesfeld. Hier wurde Anfang der 50er Jahre, Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, fern von der Heimat zu leben. Familienerziehung war der Grundgedanke. Besonders wurde auf sportliche Betätigung hingearbeitet. Auch schlossen sich immer mehr Bewohner der Umgebung den des Vereins an.

So wuchs der SGP Oberlohberg bis heute auf rund 400 Mitglieder an. Sie betätigen sich in den Abteilungen Tischtennis, Tennis, Fußball und Breitensport. Es ging schon immer rauf und runter, rein sportlich gesehen, im Verein. Die Tischtennisspieler waren gar mal in der Oberliga vertreten. Und auch die Fußballer haben schon bessere Zeiten erlebt. Bis zur Bezirksklasse sind sie aufgestiegen. Lang, lang ist es her.

Neue Damenmannschaft

In diesen Tagen startet ein nicht ganz so neues Projekt. Bereits 2002 startete eine Mädchenmannschaft. 2017 stiegen die Fußballfrauen aber aus der Bezirksliga ab und es erfolgte die Auflösung der Mannschaft. Nun wird Frauenfußball wiederbelebt. Geschäftsführer Dirk Thomas und das Oberlohberger Urgestein Michael Mailänder (Pressesprecher) packten an und brachten die Damenmannschaft auf die Schiene. Mailänder kontaktierte die ehemalige Spielerin Dana Lang. Sie hatte bereits bei zwei anderen Vereinen versucht, ein Team zu gründen, was aber Mangels Unterstützung der Vereine scheiterte. Nun also SGP Oberlohberg. Alle im Verein waren sich schnell einig, dass eine Damenmannschaft einfach zum Verein gehört. So wird dieses Projekt auch von Abteilungsleiter Ali Kaya mit allen Mitteln unterstützt. „Wir erhalten von allen Seiten große Unterstützung um einen geregelten Spielbetrieb auf die Beine stellen zu können.“ freut sich Trainer Christian Bittins. Bittins selbst war in der Jugend bei der SGP aktiv. „Ich habe auch danach immer Kontakt zum Verein gehalten.“ Als er nun gefragt wurde, ob er sich beim Aufbau der Damenmannschaft einbringen wollte gab es ein klares und deutliches „JA!“ Große Unterstützung gibt es auch vom ehemaligen Trainer Jens Friebel. Der Platz- und Zeugwart war zu sehr in anderen Aufgaben eingespannt und konnte das Team nicht im erforderlichen Maße betreuen. „Wir als neues Trainerteam sind froh, dass er uns mit Tipps und Ratschlägen jederzeit zur Verfügung steht.“ ergänzt Co-Trainer Nico Frenzer.

Neues Trainerteam für die Damen

Hoch motiviert und engagiert gehen die Trainer Christian Bittins und Co-Trainer Nico Frenzer die Aufgabe an. Beide arbeiten schon über Jahre erfolgreich und vertrauensvoll als Team zusammen, und haben Erfahrung sowohl im Jugend- als auch im Damen Bereich.

Auch wenn aller Anfang schwer ist „Der Spaß und die Freude sollen im Vordergrund stehen.“ erklärt Bittins um fortzufahren „Die technischen Feinheiten werden folgen.“ Genau so wichtig ist jedoch „Die müssen zu einem Team zusammen finden, eine Einheit werden und mannschaftliche Geschlossenheit auf den Platz bringen.“ ergänzt Pressesprecher Michael Mailänder. Bisher folgen die Damen mit guter Laune und viel Spaß den Beiden. Dana „Es ist toll wie die Trainer das machen.“ Die Mädels waren sofort Feuer und Flamme endlich wieder auf dem Platz stehen zu dürfen. Denn auch bei ihnen hatte die Corona-Pandemie für eine lange Auszeit gesorgt. „Ein gutes Gefühl sich wieder bewegen zu können und auf dem Platz zu sein.“ freut sich Yvonne. Blerta lacht: „Wir werden mit jedem Training besser!“

In Sachen Männerfußball hegt das Team mehr Sympathie für die Knappen aus Schalke, denn für die Bayern „Wir würden nie zum FC Bayern gehen!“ werden die Toten Hosen zitiert.

Trainingszeiten

Montags und donnerstags von 19 -20.30 Uhr bitten die Trainer ihre Mädels zum Training auf die Platzanlage an der Gärtnerstraße.

Es wird noch dringend Verstärkung gesucht, egal ob Anfängerin oder Fortgeschrittene. Wer Lust hat in einem super netten Team zu kicken, wo die Geselligkeit nicht zu kurz kommen soll, kommt einfach vorbei. Spielerinnen ab dem Jahrgang 2004 und älter können mitkicken. Egal ob es sich um komplette Neustarter handelt oder um Spielerinnen, welche bereits Erfahrungen gesammelt haben. Die Teilnahme am Ligaspielbetrieb ist geplant.

Weitere Info´s erhalten fußballbegeisterte Mädels und „Damen“ bei Trainer Christian Bittins unter 015737581070