Während hierzulande die meisten Menschen darüber nachdachten, wie sie ihre Silvesterfeier gestalten, nahm die Katastrophe in Kroatien ihren Lauf. Ein starkes Erdbeben erschütterte die Region südlich von Zagreb: Vor allem die Kleinstadt Petrinja wurde durch die Erschütterungen der Stärke von 6,4 in großen Teilen zerstört.

Laut den Meldungen internationaler Medien gab es viele Tote, eine nicht näher bestimmte Anzahl von Menschen wird vermisst. In den Folgetagen traten mehrere Nachbeben auf, allesamt in ähnlicher Stärke wie das erste Beben. Auch die nahe gelegene Kreishauptstadt Sisak ist schwer betroffen. Der Sitz der Stadtverwaltung sei zur Hälfte eingestürzt, sagte Bürgermeisterin Kristina Ikic-Banicek dem kroatischen Fernsehen HRT. Wie die Medien übereinstimmend berichten, waren die Erdstöße über Österreich hinaus bis nach Deutschland hinein deutlich zu spüren.

Familie in der Region

In Petrinja ist die Verzweiflung groß, aus verschiedenen europäischen Ländern sind Hilskonvois in die betroffene Region angelaufen. Und auch in Dinslaken bereiten eifrige Helfer eine Spendenaktion vor: Silvano Bedrina hat Familie (Tanten und Onkel) in Istrien, die etwa 270 Kilometer vom Katastrophengebiet entfernt leben. Den Erdbebenopfern zu helfen, ist für ihn ebenso eine Herzensangelegenheit wie Verpflichtung.

Doch der Aufruf des Hiesfelders ist kein One-Man-Projekt: Es ist gekoppelt an die Spendenaktion einer großen Firma aus Düsseldorf, die als eine von mehreren Sammelstellen am Niederrhein mehrere Hilfskonvois organisiert. In Hiesfeld wird Silvano unterstützt von Elvedin Cajlakovic, auch seine Chefs von der Fahrschule Mende & Meidel sowie die Dinslakener Feuerwehr und der TV Jahn Hiesfeld legen eifrig mit Hand an die Sammlung in der Altkreisstadt.

Wahrscheinlich am Freitag, 15. Januar, sollen die gesammelten Spenden nach Düsseldorf gebracht werden. Silvano Bedrina hat bereits viele Säcke mit Hilfsgütern in seiner Garage, hofft aber auf weitere und sagt: "Elvedin und ich möchten helfen, weil wie die Bilder gesehen haben und die Familien dort dringend Unterstützung benötigen!"

Ein guter Plan - finden Sie nicht auch?!

Hier können Sie spenden!

Wer spenden möchte, der verpacke bitte vor allem warme Kleidung wie Winterjacken und Schuhe. Hygieneartikel jeder Art, Babynahrung und Konserven in stabile Kartons oder feste Platiktüten und bringe diese bis spätesten zum 14. Januar zum Startpunkt des Hilfskonvois. Die Adresse: Silvano Bedrina, Krengelstraße 49a, 46359 Dinslaken (Mail: sosinole@aol.com) - oder auch zur Platzanlage des TV Jahn Hiesfeld.