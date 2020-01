Der Mandolinenverein „Harmonie“ Dinslaken-Barmingholten 1931 e.V. bietet ab sofort wieder Seminare für Mandoline, Gitarre und Kontrabass an.



Wer Lust hat diese vielseitigen Instrumente zu erlernen, in einem Orchester zu musizieren und Interesse an einem regen Vereinsleben hat, kann sich ab sofort bei der „Harmonie“ melden. Unsere Ausbilder freuen sich auf euch:

Gitarre: Heike Keinemann, mail: heike.keinemann@mvh-dinslaken.de

Mandoline: Karsten Richter, mail: karsten.richter@mvh-dinslaken.de

Baß: Eckhard Richter, mail: eckhard@familie-richter.org

Das Angebot richtet sich an Jugendliche und junggebliebene Erwachsene (Mindestalter 8 Jahre). Die Ausbildung erfolgt in kleinen Gruppen. Die Kurse finden im Barmingholtener Vereinshaus, Sterkrader Str. 14, 46539 Dinslaken statt. Instrumente und Notenkenntnisse sind keine Voraussetzung für die Kursteilnahme. Der Verein kann für die Ausbildungsdauer Instrumente gegen eine geringe Gebühr zur Verfügung stellen.

Aber auch bereits Fortgeschrittene an der Mandoline, Gitarre und Kontrabass, die Spass am gemeinsamen Musizieren haben, können gerne den Mandolinenverein „Harmonie“ kontaktieren. Es besteht jederzeit die Möglichkeit je nach Ausbildungsstand in den Jugendorchestern bzw. dem Stammorchester mitzumusizieren.

Probentermine und weitere Informationen rund um das Mandolinenorchester Dinslaken-Barmingholten sind auf der Homepage unter www.mvh-dinslaken.de zu finden. Gerne kann man uns auch einen Besuch über facebook abstatten.