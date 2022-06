Aufgepasst beim Kondomkauf, dies raten die AWO Beratungsstellen im Kreis Wesel und der Jungenarbeitskreis Dinslaken und laden deshalb zum Infotag am Freitag, 24. Juni, in die Neutor Galerie in Dinslaken.



Beim Kondomkauf wird oft auf gute Qualität geachtet - gefühlsecht, hauchzart, extra dünn sollen sie sein. Aber zum Kondomkauf gehört mehr als nur die Marke und die Qualität zu beachten, denn: auf die richtige Größe kommt es an! Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass es verschiedene Kondomgrößen gibt, die Angaben dazu sind entweder nur ganz klein gedruckt auf der Verpackung oder es gibt nur eine Größe zu kaufen. Die meisten Männer benötigen eine Kondombreite von 52 bis 53 Millimetern, angeboten werden jedoch oft größere Kondome mit einer Breite von 56 Millimetern und mehr. Die meisten Kondome sind somit zu groß, rutschen leichter ab und sind dadurch nicht sicher. Es kommt auf die Passgenauigkeit an.

Ungewollt schwanger

In die AWO Beratungsstellen für Schwangerschaft und Sexualität im Kreis Wesel kommen immer wieder Menschen in die Schwangerschaftskonfliktberatung, die trotz Kondombenutzung ungewollt schwanger geworden sind. Grund dafür: das Kondom ist abgerutscht. Sie hören oft zum ersten Mal, dass die Ursache dafür in der falschen Größe liegen kann.

Aktionstag mit "Kondomballons"

Die AWO Beratungsstellen und der Arbeitskreis Jungenarbeit Dinslaken möchten gemeinsam vor allem junge Menschen auf diese Falle aufmerksam machen. Dazu gibt es am Freitag, 24. Juni, von 11 bis 13 Uhr einen Informationsstand mit Aktionen vor der Neutor Galerie in der Dinslakener Innenstadt. Kondomballons werden in den Himmel steigen, an denen Kärtchen mit Informationen zur Kondomgröße befestigt sind. Die Hoffnung ist, dass sich so diese Infos in Windeseile verteilen und von vielen Menschen gelesen werden, damit die Verhütung mit Kondom so sicher wie möglich wird. Pünktlich zum Ferienstart sollen mit der Aktion vor allem Jugendliche und junge Paare erreicht werden, welche in einer kleinen spaßigen Prüfung auch einen „Kondomführerschein“ erwerben können. Weitere Infos bei Thomas Zenge Wesendonk unter Tel. 0178/9372259.