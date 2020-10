Seit 11 Jahren ist Dinslaken Fairtrade Town und in diesem Jahr feierte das Dinslakener Netzwerk Eine-Welt 40. Jubiläum. Dinslaken hat mit der Villa Kunterbunt die erste Faire KiTa in NRW. Bereits zum 5. Mal hat der Kindergarten die Auszeichnung verliehen bekommen. Sevengardens, Food Sharing und Refill - in Dinslaken gibt es viele Initiativen und Privatpersonen, die sich für ein bewussteres Leben interessieren und dieses auch leben.

Ein neu gegründeter Verein möchte die unterschiedlichen Adressen, Termine und Veranstaltungen, Menschen und Ansprechpartner bündeln. "Achso - Initiative für bewusstes Leben in Dinslaken" heißt er und am kommenden Freitag, 9. Oktober laden die Gründerinnen zum ersten Stammtisch in die Zechenwerkstatt Lohberg.

Alle Infos mit einem Klick

Nachhaltig leben, umsichtig mit den Ressourcen umgehen und faire Produkte kaufen, sind nur einige der to do´s für Menschen, die ihr Leben im Gleichgewicht halten möchten. Hier möchte man aber informieren statt missionieren: "Das Ziel des Vereins ist es, neue und bestehende Angebote zum Thema bewusstes Leben in Dinslaken und Umgebung zu bündeln, zu bewerben und auszuweiten", erklärt Lea Eickhoff von Achso. Denn die langjährigen Akteure verdienen die größere Reichweite. Mit nur einem Klick sollen sich Interessierte auf der erstellen Website des Vereins unter www.achso-dinslaken.de informieren können.

Dinslaken mit dem Achso-Effekt

Reparieren statt wegwerfen oder auch Repair Cafés, ein Angebot das es schon seit vielen Jahren im Betsaal Bruch gibt, soll auch über den jungen Verein erstehen. "Doch Hauptziel ist es, die Aufmerksamkeit auf bereits bestehende Angebote zu lenken. Denn hier in Dinslaken gibt es sehr viel", erklärt Eickhoff. So sind sie, Filiz Göcer und Kerstin Benninghoff auch auf den Namen ihrer Initiative gekommen. Beim recherchieren sind sie Workshops, Termine, Vorträge und Initiativen gestoßen - Achso, das gibt es alles in Dinslaken?!

Die Initiatorinnen von achso: Filiz Göder, Lea Eickhoff und Kerstin Bennighoff freuen sich auf den ersten Stammtisch der Initiative achso am kommenden Freitag in der Zechenwerkstatt.

Ein Verein zum Mitmachen

Für den ersten Stammtisch am Freitag, 9. Oktober können sich Interssierte noch über die Website www.achso-dinslaken.de anmelden. Das Treffen findet selbstverständlich unter den Hygienerichtlinien statt. Tipp: Rechtzeitig anmelden und warm anziehen!