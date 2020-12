Der Weihnachtsmarkt Zechenwerkstatt fällt dieses Jahr leider aus. Dennoch müssen Sie nicht auf Ihr Weihnachtsfeeling verzichten; wir kommen zu Ihnen nach Hause. Der NABU-Weihnachtsexpress hat tolle weihnachtliche Geschenke im Angebot.

Am 7. und 14. Dezember 2020 von 14:00 – 17:00 Uhr ist der NABU-Weihnachtsexpress im Raum Dinslaken unterwegs – wir beliefern Sie ganz individuell, natürlich nur VOR Ihre Haustüre.

Im Angebot haben wir selbstgemachte Vogel-Futterglocken (7,50 €), selbstgekochte Fruchtaufstriche (2,50 €) in den Geschmacksrichtungen Mirabelle, Apfel-Holunder, Ontario-Pflaume und Süßkirsche, Walnüsse von niederrheinischen Streuobstwiesen (7,00 €/kg) und natürlich unseren vielbegehrten NABU-Niederrhein Kalender (16 €).

Bestellungen werden gerne telefonisch montags bis freitags in der Zeit von 10:00 – 13:00 Uhr in der NABU-Geschäftsstelle unter 0281/1647787 in Wesel entgegengenommen oder per Email info@NABU-wesel.org.

Die Übergabe erfolgt mit Mund-Nasen-Schutz und mit dem erforderlichen Mindestabstand.

Der Mindestbestellwert liegt bei 10 €.

Es wird darum gebeten, das Bargeld abgezählt in einem Umschlag bei Lieferung bereitzuhalten.

Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht!