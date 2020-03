Friedhelm Waldhausen, der Superintendent des Ev. Kirchenkreises Dinslaken, hat am Dienstag in einem ausführlichen Brief an alle Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch an die Einrichtungen des Kirchenkreises Dinslaken, vor allem Diakonie und Kinderwelt, die Entscheidungen der Rheinischen Landeskirche weitergegeben.

Kirchen und Gottesdienste – Digitale Formen der Verkündigung sind gefragt

Es werde auch wenn die Kirchen für Gottesdienste geschlossen bleiben zu den sonst üblichen Gottesdienstzeiten geläutet. Über Internet oder über ausliegende Handzettel werde eine „MiniLiturgie“ verteilt, so dass die Gemeindeglieder zeitgleich zu Hause Andacht halten können.

Gleichzeitig arbeitet der Kirchenkreis mit Hochdruck an einer Möglichkeit, dass mindestens ein Gottesdienst oder eine Andacht pro Woche gestreamt werden kann. Nähere Informationen dazu finden sich auf den Internetseiten der Gemeinden.

Diakonie hilft Menschen, die zur Risikogruppe gehören

Alexandra Schwedtmann und Nicole Mehring, die Geschäftsführerinnen des Diakonischen Werkes Dinslaken, organisieren eine Art nachbarschaftliche Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten aus der Apotheke oder Heil- und Hilfsmitteln aus dem Reformhaus. Jede Gemeinde benennt einen Ansprechpartner, an den sich Hilfesuchende wenden können.

Jan Zechel für Dinslaken (02064 / 8266568),

Sven Hesse für Hiesfeld (02064 / 97711 - Mobil: 151 14802133)

Für Hünxe: Mirko Lipski-Reinhardt (02064 / 4569497)

Für Gahlen: Christian Hilbicht (02853 / 912209)

Für Spellen-Friedrichsfeld: Gisbert Meier (02855 / 6683) und Susanne Jantsch (0281 / 41622)

Für Götterswickerhamm Harald Eickmeier (02855 / 6441)

Für Walsum-Vierlinden: Heiko Dringenberg (0203/ 46708821)

Für Walsum Aldenrade: Eva Obermann (0151 68419301) und Christa Zotter (0178 1379580)

Die Helfer*innen sind mit einem Ausweis der Diakonie ausgestattet, so dass keine Unsicherheiten an der Haustüre entstehen können.

Beratungsdienste der Diakonie

Auch die Beratungsdienste der Diakonie können zurzeit nicht wie gewohnt angeboten werden. Die Beratungen der Schwangerschaftskonfliktberatung aber werden aufrechterhalten (02064/ 434743). Andere Beratungsstellen bieten in Notfällen Beratungen an nach vorheriger telefonischer Kontaktaufnahme an.

Auch die



evangelische Krankenhausseelsorge

ist weiterhin im Dienst (0171 7640779).

Foto: Levin