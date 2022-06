Nachdem sich die Formation „Madley“ vom TSV Kastell Dinslaken in der 2. Bundesliga Nord-Ost/West des Jazz und Modern/Contemporary Dance mit Bronze in der Gesamtwertung auf das Siegertreppchen tanzte, wurde sie mit der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft der Hauptgruppe belohnt. Diese fand nun am Samstag in Wuppertal statt.

Coronabedingt wurde in dieser Saison vom Deutschen Tanzsportverband (DTV) beschlossen, auf der diesjährigen Meisterschaft auf die sonst übliche Relegation zwischen 1. und 2. Bundesliga zu verzichten, so dass „Madley“ sich über die Teilnahme freute, jedoch keine Chance mehr auf einen nachträglichen Aufstieg hatte.

"Souveräner Saisonabschluss"

Neben 14 anderen Mannschaften traten die Dinslakenerinnen mit ihrer gefühlvollen Choreografie an, die sie kurz zuvor ein weiteres Mal aufgrund eines Corona-Falls umstellen mussten. Dennoch zeigten sie einen starken und emotionalen Durchgang. Dieser sollte jedoch knapp nicht für die nächste Runde reichen. Sie ertanzten sich aber den direkten Anschlussplatz – Rang 11. In dem starken Feld der besten Formationen Deutschlands stellte dies einen souveränen Saisonabschluss für die Mannschaft dar sowie einen gebührenden Abschied von ihrer Choreografie, welche sie durch die gesamte Corona-Zeit hindurch begleitet hat und in die sie währenddessen gleich mehrere neue, junge Tänzerinnen integriert haben. Deutscher Meister wurde das Team „Dance Works“ aus Ludwigsburg, den Vizemeister-Titel holte sich Lokalmatador „Arabesque“. Bronze ertanzte sich „Mirage“ aus Voerde. Nun ist es aber Zeit für „Madley“, mit ihren Trainerinnen Ljalja Horn-Ivanisenko und Lea Panknin wieder in neue Gefilde aufzubrechen. Im Sommer steht schon ein Workshop-Termin, um eine neue Choreografie für die Saison 2023 der 2. Bundesliga zu erarbeiten.