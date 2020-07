Dinslaken/Voerde Seit Beginn der Corona-Pandemie stehen die Karnevalsvereine aus Dinslaken und Voerde: VKV Voerde, KG Rot Gold Dinslaken, DKV Blau Weiß Dinslaken, HCC Hiesfeld, 1. Dinslakener Narrenkomitee, KG We sind wer dor und der MGV Eintracht Spellen in einem engen Austausch, was die Planung der Session 2020/2021 angeht.

Auf Initiative des Voerder Karnevals Vereins (der jährlich den Karnevalszug in Voerde organisiert und durchführt) traf man sich bereits Ende März in einer Onlinekonferenz. Besprochen wurden die Maßnahmen der Landesregierung und deren Umsetzung. Wie wirken sich „möglicherweise“ diese auf eine neue Session aus? Ein weiteres Treffen erfolgte Anfang Juni, wieder in einer Onlinekonferenz.

Hier wurde beispielsweise über die Probleme der Tanzgarden und deren

Trainingsbedingungen gesprochen. Kreative Lösungen wurden schnell gefunden, das Training sollte schließlich weitergehen und zu mehr Abwechslung der Kids im Alltag beitragen. Seit den Osterferien wird in den Vereinen online trainiert.

Aber wie geht man in einer solchen Ausnahmesituation mit Planungen von Großveranstaltungen um? Karneval in Dinslaken und Voerde erfreut sich großer Beliebtheit und füllt regelmäßig Säle bis zu 700 Besuchern.

Unter den derzeitigen strengen Bestimmungen zur Corona-Pandemie, in der Großveranstaltungen ab 200 Personen nicht möglich sind, lässt sich das nicht planen. Alle Vereine stellt dies vor finanzielle Herausforderungen. Denn nicht nur der Karneval selbst ist mit Kosten verbunden, die Förderung und Ausstattung der Jugend ist eine wesentliche Aufgabe, derer sich alle verpflichtet fühlen.

Die Karnevalisten aus Voerde und Dinslaken sind sich einig, unter diesen Bedingungen wird es in der Session 2020/2021 weder ein Stadtprinzenpaar noch ein Kinderprinzenpaar geben. Diese würden turnusgemäß vom DKV Blau Weiß Dinslaken gestellt. Für Voerde verzichtet der MGV Eintracht Spellen auf die Proklamation des Stadtprinzenpaars und der VKV auf die Ernennung des Ehrensenators. Auch alle anderen Karnevalsvereine werden in der kommenden Session keine Tollitäten oder Lieblichkeiten küren.

In welcher Form Karneval zukünftig stattfindet entscheiden die Vereine gemeinsam Anfang September. Die Pandemie erfordert für alle Karnevalisten ein drastisches Umdenken.