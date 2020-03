Die DIN-Event GmbH hat bei einem öffentlichen Termin alle Veranstaltern, die für ihr diesjähriges Event eine Förderung erhalten, in ihren Bann gezogen. Insgesamt sind 11.000 Euro "ausgeschüttet" worden.

Für den Advents-Zauber / Weihnachtsmarkt erhält die Albert-Schweizer Einrichtung gGmbH Zuschüsse.

Für die Festwoche und das Frankreichfest werden der Städtepartnerschaftsverein Dinslaken e.V., für den Martinsumzug und Martinsfeier der Heimatverein Dinslaken e.V. unterstützt.

Geld kriegen auch die IG Hiesfeld in Zusammenarbeit mit dem Bürgerschützenverein Hiesfeld 1654 e.V. für das Event "Advent am See", der Parkwerk e.V. für den PARKMARKT #4.

Und last but not least werden Erntedank Food & Street Music Market der Werbegemeinschaft Hiesfeld e.V. bezuschusst.