Zum ersten Mal melden sich die musischen Dinslakener Vereine nach einer langen Corona-Pause zurück. Am Samstag, 21. August, um 17 Uhr (Einlass ab 16 Uhr) findet ein Gemeinschaftskonzert in der Aula des Gustav-Heinemann-Zentrums in Hiesfeld statt.



Unter dem Motto „Hurra! Wir leben noch!“ freuen sich die vier musischen Barmingholtener Vereine darauf, sich dem Publikum wieder präsentieren zu dürfen. Das Konzert wird in Zusammenarbeit von Stadt Dinslaken und der AG musischer Vereinigungen in Dinslaken veranstaltet.

Vier Vereine treten auf

Der Frauenchor Liederkranz Barmingholten unter der Leitung von Rosemarie Luft, der MGV Liederkranz Barmingholten unter der Leitung von Stefan Büscherfeld, das Mandolinenorchester Harmonie unter der Leitung von Michael Jakob und das Akkordeon-Orchester Dinslaken/Oberhausen unter der Leitung von Johannes Burgard haben ein vielseitiges Repertoire für das Publikum zusammengestellt. Musikalisch werden die beiden Chöre ihrem Publikum beliebte Lieder vortragen. So stehen unter anderem „Take me home, Country roads“, „Bella Italia”, “Über sieben Brücken musst Du gehen“ und „Mas que nada“ auf dem Programm. Karten zum Preis von 10 Euro gibt es unter anderem bei den teilnehmenden Vereinen, bei der Stadtinformation am Rittertor und online unter www.dinslaken-live.de. Es gibt keine Tageskasse.

Sitzen im Schachbrettmuster

Besucher benötigen für den Eintritt einen nachgewiesenen vollständigen Impfschutz oder einen gültigen Corona-Negativtest. Alle Plätze im Saal werden im Schachbrettmuster belegt, so dass es praktisch nur Einzelplätze gibt und die erforderlichen Abstände gewährleistet sind. Im Gebäude ist eine Maske zu tragen, die am Sitzplatz abgenommen werden darf.