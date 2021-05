Auch der Tanzsport leidet unter den aktuell eingeschränkten Trainings- und Turniermöglichkeiten. Nicht nur das Training findet beim TSV Kastell Dinslaken aktuell per Videomeeting in den eigenen vier Wänden statt; auch Wettbewerbe sind – in eingeschränkter Form – nur online möglich.

Sechs junge Tänzerinnen des TSV Kastell nahmen nun von Zuhause mit selbst erstellten Kurz-Choreografien am Jazz und Modern/Contemporary-Solo-Online-Frühlingswettbewerb des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV) teil. Mia Langenfurth hat in der Kategorie „Solo Jugend Breitensport“ den 1. Platz erlangt. Nora Böhm erreichte Platz 3 im "Solo Jugend Turniersport", Leona Lotz dort Platz 4. In der gleichen Kategorie tanzte Sofia Kallweit sich in die Zwischenrunde, während Lucia Donzelmann und Romy Rubbert in der Vorrunde einen exzellenten Job leisteten.

Beim IDO World Dance Turnier, das ebenfalls online stattfand, haben zudem die Smallgroup „Maravilla“ in der Altersklasse Kinder den 6. Platz von insgesamt 12 Gruppen und „Sunshine“ den 4. Platz von 6 Jugend-Formationen belegt. Hier wurden Videos ihrer WM-Performances bewertet.