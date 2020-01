Mit lustigen Liedern bedankten sich die Kinder des Familienzentrums an der Kirchstraße und der KiTa Quellenweg in Dinslaken bei den zehn ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Marktfrühstücksteams für eine Spende von je 1000 Euro. Das Geld ist bestimmt für nicht im Haushalt vorgesehene Aktivitäten wie Ausflüge, Puppenspiele, Lernmittel und Spielgeräte.

Außerdem wurden dem Jugendleiter der ev. Kirchengemeinde Hiesfeld 700 Euro für die Jugendarbeit überreicht.

Das Marktfrühstück – immer an Markttagen von 8 Uhr bis 11 Uhr - ist für viele Hiesfelder ein wichtiger Treffpunkt und ein Ort der Begegnung geworden. Hier kann man sich „fairwöhnen“ lassen mit fair gehandeltem Kaffee, Kakao oder Tee und belegten Brötchen zu einem geringen Preis. Die Erlöse dieser ehrenamtlichen Arbeit sind für gemeindeeigene Gruppen bestimmt.

Im August 2006 haben sich erstmals neun Damen bereit erklärt, immer zu zweit und ehrenamtlich, diesen Service in der Evangelischen Kirchengemeinde Hiesfeld mit dem Ziel anzubieten, um Mittel für gemeindeeigene Gruppen zur Verfügung zu stellen, die nicht von der Kommune oder der Gemeinde aufgebracht werden können.