Wieder einmal konnte der Bezirksverein Niederrhein des Rings Deutscher Bergingenieure am Samstagabend zu seinem jährlichen Winterfest knapp 160 Freunde und Mitglieder in den Räumlichkeiten des ehemaligen Ledigenheims in Lohberg empfangen.

In dem voll besetzten Festsaal in Dinslaken begrüßte der 1.Vorsitzende Silvo Magerl die Ehrengäste sowie die Kameraden der ehemaligen Bergwerke Lohberg, Walsum und des Bergwerk West. In seiner Dankesrede hob er die Durchführung des Knappentages im Jahr 2023 zur 750-Jahrfeier der Stadt Dinslaken hervor.

Der Entertainer Monsieur Agon führte mit viel Witz, Pep und Jonglage durch das abwechslungsreiche Abendprogramm. Der Künstler Mr. Tomm, parodierte nationale Stars und der Bauchredner Gerard schoß mit seinen Puppen Richy und Emilio eine Lachsalve nach der anderen ab. Die Tanzformation Eclipse rundete das Showprogramm mit tänzerischen Highlights ab, bevor die Gruppe "Music Transfer" schließlich bis in den frühen Morgen zum Tanz aufspielte.