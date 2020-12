Im evangelischen Kindergarten und Familienzentrum „Brücher Spatzennest“ ist der weihnachtliche Gedanke entstanden, in der Adventszeit einen „Gabenzaun“ zu kreieren.

Seit dem zweiten Advent wird der Zaun im Kindergarten mit kleinen Geschenken bestückt: weihnachtliche Sprüche oder Gedichte, Kugeln, Engel, Sterne, Kerzen. Jeder, ob groß ob klein, im ganzen Bezirk Bruch, wird gebeten sich zu beteiligen. Ein Geschenk mitnehmen und gleichzeitig die eigene mitgebrachte Gabe hinhängen, sodass der „Gabenzaun“ für jeden etwas bereit hält. Nicht vergessen: Die Gaben müssen wasserdicht verpackt werden.

Ein weiteres adventliches Abenteuer stellen in diesem Jahr die selbst gestalteten Krippen dar. Eine fast lebensgroße Krippe entsteht im Garten des Kindergartens. Eltern und Kinder gestalten die Figuren gemeinsam zu Hause. So wächst die Krippe bis Heilig Abend. Das Ergebnis können alle an Weihnachten bestaunen.