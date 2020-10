Neun neue ehrenamtliche Mitarbeiter wurden umfänglich auf die Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen und ihrer Familien vorbereitet.

Dazu gehörte unter Anderem die intensive Auseinandersetzung mit eigenen Abschiedserfahrungen, die Frage des „Sich-Einlassens auf Bedürfnisse der Betroffenen“ oder Themen wie Kommunikation in schwierigen Situationen, Trauer, Informationen zu Erkrankungen wie zum Beispiel Demenz und vieles mehr. Für die Koordinatorinnen des Dienstes, Beate Herdina und Annette Durchleuchter, war es eine große Freude, dass sich abschließend alle Teilnehmer bereit erklärten, im Hospizdienst tätig zu werden.

In Zukunft werden sie, auch in Zeiten der Corona-Pandemie, Betroffene und ihre Familien in Altenpflegeeinrichtungen, Krankenhäusern oder in deren privaten Umfeld unterstützen und entlasten. Sie hören zu, sind als Gesprächspartner offen für Ängste und Sorgen und schaffen, sofern gewünscht, Freiräume für die Angehörigen. Dabei unterliegen die Ehrenamtlichen natürlich der Schweigepflicht und erbringen ihren Einsatz kostenlos.

Im Hildegard von Bingen-Haus in Voerde wurde der erfolgreiche Abschluss abends in gemütlicher Runde, natürlich unter Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen, gebührend gefeiert.

Kontakt: Amb. Pall- und Hospizdienst, Caritasverband für die Dekanate Dinslaken und Wesel, Bismarckstr. 28, Dinslaken, Tel. 02064/47540824, Mail: hospizdienst@caritas-dinslaken.de.