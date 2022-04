Nach zwei Jahren Corona-bedingtem Ausfall findet in diesem Jahr wieder das Osterfeuer am Samstag, 16. April, vor der Vereinsanlage des BSV-Hiesfeld 1654 am Rotbachsee statt.



Die Veranstaltung beginnt ab 16 Uhr und findet nur im „Freien“ statt. Das Osterfeuer wird gegen 18 Uhr unter Mithilfe der Feuerwehr Dinslaken, Löschzug Hiesfeld, angezündet.

Bedingt durch die pandemische Lage entfällt in diesem Jahr leider die Kinderbetreuung und das Ostereiersuchen auf dem Vereinsgelände.

Für Getränke und das leibliche Wohl zu moderaten Preisen ist gesorgt. Im Zuge dieser Veranstaltung sammelte der BSV-Hiesfeld für die Ukraine-Opfer und überwies eine stattliche Summe an die Hilfsorganisation im ehemaligen Edeka-Geschäft auf der Kirchstraße in Hiesfeld.