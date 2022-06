Grund zum Feiern gab es für den Radsportclub Dinslaken bei der Abschlussveranstaltung des diesjährigen Stadtradelns auf der Terrasse des Rathauses.

Eine kleine Abordnung in den neuen Polo-Shirts zum 100-jährigen Jubiläum des RSC, bestehend aus der Kassenwartin Bärbel Kottenhahn, Georg Bergendahl sowie Rosi und Werner Franzelin, konnte bei Kaffee und Kuchen gleich zwei Urkunden in Empfang nehmen. So belegte der RSC Dinslaken den ersten Platz in der Vereinswertung und bekam eine Auszeichnung in Doppel-Gold für die Teamleistung von 6.776 Kilometer. Weiterhin erreichte der RSC mit 424 Kilometer pro Radler den dritten Platz in der Gesamtwertung bei der gemittelten Kilometerleistung pro Kopf und kann sich so über eine weitere Urkunde in Bronze freuen. Ein schöner Erfolg bei insgesamt 880 Teilnehmern und dem neuen Kilometerrekord von 157.208 Kilometer, die alle Radler gemeinsam geschafft haben.