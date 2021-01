Nach dem Jahreswechsel hat der Verein Frauen helfen Frauen, Träger des Frauenhauses in Dinslaken, eine Spende in Höhe von 500 Euro vom Rotaract Club Duisburg-Niederrhein dankend in Empfang genommen.

Im Rahmen eines Online-Vortrags hat das Team vom Frauenhaus den Mitgliedern des Rotaract Clubs spannende und bewegende Einblicke in ihren Berufsalltag gegeben, der wahrhaftig mehr ist als ein einfacher Job. "Der Vortrag hat uns gezeigt, wie wichtig die Arbeit des Frauenhauses ist”, sagt Sebastian Buch, Präsident des Rotaract Clubs Duisburg-Niederrhein.

Das Frauenhaus in Dinslaken setzt sich für körperlich sowie seelisch misshandelte Frauen mit ihren Kindern ein, indem eine Unterkunft zur Selbsthilfe angeboten wird. Außerdem weckt der eingetragene Verein durch seine Öffentlichkeitsarbeit das Bewusstsein für das gesellschaftliche Problem der gegen Frauen gerichteten Gewalt.

Bei Rotaract handelt es sich um die Jugendorganisation von Rotary International, in der sich junge Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren treffen. Im Rahmen seiner Ziele für das soziale Engagement hat sich Rotaract neben der Bekämpfung von extremer Armut und Hunger auch die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frauen auf die Fahne geschrieben.