Am 09.04.2022 hatte die Tanzgruppe Maravilla vom TSV Kastell Dinslaken Besuch von jungen Mädchen aus der Ukraine. Die Idee kam Trainerin Ljalja Horn-Ivanisenko, die sich u. a. ehrenamtlich engagiert, damit ukrainische Flüchtlinge sich willkommen fühlen und versorgt werden. Den Kindern eine tolle Ablenkung zu geben, um vielleicht das bisher durch den Krieg erlebte besser zu verarbeiten und für schöne Momente zu sorgen war der Grundgedanke. Also wurden einige Kinder eingeladen, beim Tanztraining der Formation Maravilla vom TSV Kastell Dinslaken mitzumachen. Mit Spaß und Freude wurde gemeinsam mit der Gruppe trainiert. Die sprachliche Barriere konnte sowohl von Trainerin Ljalja Horn-Ivanisenko als auch von den Maravilla-Mädels Lena und Sonja gemeistert werden. Ein tolles Training, das in dieser Form sicherlich wiederholt wird. Was gibt es schöneres als das Lächeln und Strahlen in den Kinderaugen.

Fotos: Andreas Hofmann