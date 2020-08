Dinslakens höchster Fussballverein, der TV Jahn Hiesfeld, überrascht immer wieder mit neuen, tollen Ideen.

Der Betriebsunfall aus dem Jahr 2019 mit dem Abstieg aus der Oberliga ist Geschichte. Das Team stieg 2020 als souveräner Tabellenführer und nicht begünstigt durch den Abbruch der Saison wegen der Corona-Krise von der Landes- wieder auf in die Oberliga.

Doch nicht nur auf dem grünen Rasen machen die „Veilchen“ von sich reden. Ein starkes Team um den Vorsitzenden des Vereins, Dietrich Hülsemann, plant, organisiert und ruft immer wieder neue Aktionen ins Leben.

„Wir halten zusammen!“ Ein Dorf, ein Verein, eine Liebe, so heißt das neueste Marketing-Konzept des TV Jahn. Diese Idee beruht auf einem Zeitungsinterview des Dinslakener Unternehmers Walter Hellmich, das vor kurzem eine Zeitung veröffentlichte. Dort machte Walter Hellmich klar, dass in diesen schweren Zeiten mehr Unterstützung im lokalen Bereich gefordert sei. Hülsemann griff diesen Gedanken auf und erklärt: „Wir leben in einer historischen Situation, die wir nur meistern können, wenn alle zusammen halten, wir müssen mehr lokal statt global denken in Corona-Zeiten“. Gesagt, getan. In Absprache mit einer Marketing-Agentur entstanden dann Plakate im Format DIN A3 und Flyer sowie Postkarten. Bisherige Auflage 1.000 Stück. Die Aktion ist gerade erst angelaufen und entwickelt eine rasante Dynamik. Schon denkt der TV Jahn an einen Nachdruck des Werbematerials.

Zunächst wurden und werden die Werbematerialien an Hiesfelder Einzelhändler, Handwerksbetriebe und Organisationen kostenlos verteilt. Und weil das alles bisher so gut angelaufen ist, wird die Aktion vom „Dorf Hiesfeld“ in die Stadt Dinslaken ausgeweitet.

Lob vom Bürgermeister

Bürgermeister Dr. Michael Heidinger lobte denn auch die Aktion „Wir brauchen jetzt viel mehr Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung. Dazu ist diese tolle Aktion bestens geeignet! Denn in der Klarheit der Aussage wird mehr als deutlich worum es geht.“ so Heidinger. Er war bei einem Testspiel der Veilchen zugegen, um im kleinen Rahmen der Mannschaft und dem Staff für die geglückte Rückkehr in die Oberliga zu gratulieren.

Der Verein hofft auf eine Wechselwirkung. „Natürlich soll diese Aktion eine win-win-Situation erzeugen.“ erklärt Hülsemann den tieferen Sinn der Aktion. Der lokale Einzelhandel und die lokalen Handwerksbetriebe sollen bevorzugt bedacht werden. Weg vom Online-Kauf, hin zur örtlichen Versorgung. Die Veilchen hoffen aber auch darauf, dass dadurch der Verein mehr Aufmerksamkeit und mehr Interesse weckt. Die soll sich dann beispielsweise in Vereinseintritten und Unterstützung oder Sponsoring bemerkbar machen. „Auch wenn bisher keine Austritte im größeren Rahmen zu verzeichnen sind. Wir sind bisher mit einem blauen Auge davon gekommen“ so Hülsemann, „können wir Unterstützung jederzeit gebrauchen.“ Damit die Aufmerksamkeit noch sichtbarer wird, werden die Trikots der 1. Mannschaft in der kommenden Oberliga-Saison ebenfalls den Slogan: „Ein Dorf, ein Verein, eine Liebe“ tragen.

Info

Mehr zur Aktion und zum TV Jahn Hiesfeld erfahren Sie unter:

Dietrich Hülsemann, 02064-48900 notar@huelsemann.de

Die ersten Heimspiele der Veilchen:

So. 22.09.20 TV Jahn Hiesfeld – SC Düsseldorf-West; Anpfiff 15 Uhr

So. 27.09.20 TV Jahn Hiesfeld – SpVg Schonnebeck; Anpfiff 15 Uhr

Mittwoch, 7.10.20 TV Jahn Hiesfeld – Union Nettetal; Anpfiff 19.30 Uhr